【英國二千堅尼】岳伯仁盛讚多產巨匠：步幅大重心低

周六轉播賽重頭戲為英國二千堅尼，練馬師岳伯仁已先後勝出此賽10次，今年將派出精英賽駒「多產巨匠」參賽，力求延續驕人紀錄。

「多產巨匠」血統優良，父系出自日本馬王「大震撼」，母系「杜鵑花」曾3勝一級賽。該駒去年10月在唐加士達夥拍莫雅攻下1600米一級賽未來錦標，勝姿令人眼前一亮，今仗將繼續由莫雅策騎。

岳伯仁說：「『多產巨匠』跑姿優美，步幅闊大，競跑時重心較低。上仗在唐加士達由於跑大爛地，我們幾乎想讓牠退出。那天幾乎各方面因素均對牠不利，但牠最終仍能輕鬆取勝。我們日後將會安排牠跑更長途程，而周六的一仗應是個好開始。」

相比起「多產巨匠」，「大熊仔」在難度甚高的新市場羅利賽道競跑時，無疑會有耐力問題，岳伯仁也同意：「馬兒可以隨時回師短途賽，不過牠陣上能夠十分放鬆來跑，所以我仍然認為牠能應付一哩。」

「多產巨匠」今仗的對手合共已取得30場頭馬，當中5駒的評分更達115分或以上。在評分115分或以上的參賽馬中，除「多產巨匠」外，還有兩匹一級賽盟主，分別是同屬岳伯仁麾下的「大熊仔」，以及包義定旗下的「新王朝」。「大熊仔」去年8月在1200米一級賽鳳凰錦標中大幅拋離對手掄元，而「新王朝」則於同年10月在1400米一級賽杜何斯特錦標中險勝今仗對手「徹夜行」。

此外，「堅不可破」也頗受注視，此駒上月競逐三級賽卡拉芬錦標時，儘管沒有遮擋且太過搶口，但仍能憑凌厲加速力高奏凱歌，練馬師伯特表示：「今仗的賽事步速很可能會快得多，這對牠相當有利。我並不是說馬兒穩操勝券，但我相信牠能交出好表現。」