安仔夫卜真係隻隻得？

田泰安剛於周三快活谷夜賽捧蛋，騎足9場全數三甲不入，為重奪三哥之名，仍要積極追趕布文力圖反先，周日賽事繼續「夫卜」上陣，伺機展開反擊，務必把握贏馬機會追貼對手，扭轉目前劣勢。

由於田泰安季初健康出現問題休戰，復出後成績大為落後，但在沉着應戰下，收復不少失地，剛周三賽前已追至布文僅1W之差，原以為當晚可以重奪三哥位置，無奈手風欠順，更被布文起孖，如今布文累積49W續居成績榜第3位，而田泰安停留在46W，頭馬數字進一步被拋開。

田泰安周日力圖反擊扭轉局面，不會錯過任何黃金機會，為苗廐鎮倉寶「勇戰神駒」重掌帥印，此駒上仗由布文跑香港金盃雖落敗，但已有復甦追勢，如今降呢出戰G3，加上已報名遠征日本寶塚紀念賽，必然力爭成績作本錢。

今季由田泰安勝出之「波爾多」、「中華英雄」、「順勢而飛」及「縱橫天下」，4匹坐騎固然是田泰安今戰爭分籌碼，與個別馬匹組成之新鮮組合，機會也是不容忽視。正如為姚廐初出生力軍「大數據」壓陣，此駒自從化運返沙田操練，3課大閘一手由田泰安包辦，騎者高度重視，質新馬純熟有勁，正好為今場開上前線準備就緒。

合夥雄心存心縮程

至於接手沈廐縮程出戰之「合夥雄心」，有擅長1400米可跑，練者未有安排任何馬匹報名，寧為此駒打王牌轉攻直路賽，其實騎者早前夥拍廐侶「藍海鐵騎」初跑泥地一擊得手，如今又部署變招，擺明求交代。