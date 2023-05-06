為爭功唯有犧牲假期 輝哥接二連三有喜報

姚本輝馬房自上月15日贏完「隱形翅膀」後，攻勢好似停咗落嚟，其實唔係唔搏㗎，只不過欠少少運仔，好似上周日「一舖到位」，「堅又威」及「隱形翅膀」奪3個亞軍，剛戰夜賽隻「精彩生活」又係影輸得第2名，論戰意毫不猶疑根本無變過。

明日賽事依然成手出擊馬，第3場「大數據」，第6場「錶壇精英」，第8場「喜報」，第10場「怡心聲」同埋第11場「步大威猛」都成為追捧對象，連日來都見練者積極備戰，今日周末原本以為輝哥照例抖番一日，估唔到又見佢開工，擺明搏殺格，焦點鏡頭係第6場四班1200米「錶壇精英」及第8場四班1400米「喜報」兩件，大家可參詳吓。

上述兩駒在埋門操練谷到火噴噴，今晨派往內圈踱步熱身，狀態已如箭在弦，一切準備就緒，輝哥也形影不離全程黐到實，欄邊睇完再到烽火台督操。

第6場「錶壇精英」上仗79倍爆冷不成屈居亞席，換來打吡拍檔巴度主轡，熱門都要補中，至於第8場「喜報」今季輝哥接手訓練出6戰次次跑得近，卻與冠軍無緣，馬兒狀態明顯仗比仗提升，再度交予布文手上，一於繼續吼緊。