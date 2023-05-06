相隔兩年後 再有練馬師團體馬出賽！

馬會喺2006/2007季度開始舉辦練馬師團體馬計劃，原意係想各位倉主招攬馬主引入優質自購馬來港服役，亦可從中吸引新晉馬主投入養馬，不過自從「閒話一句」轉倉引起一場風波，其後幾年亦都未能吸引新馬主，所以馬會其後取消呢個計劃，對上一匹服役的練馬師團體馬已經係06/07霍利時練馬師賽馬團體養有嘅「奇真」。「奇真」亦老而彌堅，服役7季取得4W成績，服役生涯最後兩仗亦跑入位置。

近幾年自購馬數量下降，加上外圍環境影響經濟，每個月養馬費唔平，直接打擊馬主養馬意欲，故馬會決定復辦練馬師團體馬計劃，早前有一批支持賀賢嘅馬主組成22/23賀賢練馬師賽馬團體，而佢哋養有嘅「賢者無敵」將會出戰第10場三班1000米田草，此駒在澳洲7戰取得3冠成績，成績唔錯，來港後賀賢安排「賢者無敵」喺兩個場地分別試閘，走勢俱好，初出雖遇一眾三班中堅分子，但隨時憑藉新鮮感跑得好成績。

另外現時亦有部分馬主支持徐雨石、蘇偉賢，兩倉已有練馬師團體馬，但暫時仍未有賽駒來港，且看日後仲會唔會有更多馬主加入成為練馬師團體馬成員啦。