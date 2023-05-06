【分分制勝】罰款3,000 為咗完成高速訓練

鄭俊偉在3月26日沙田賽事大演帽子戲法，翌仗全泥宴再贏「緣份」，一度係威係勢，滿以為可以輕易完成達標任務，怎料踏入4月份，旗下戰駒全線跌Watt，錄得10連敗，護級形勢又再出現暗湧。

今期田戰，鄭廐派出新馬精英「富喜來」登場，強配蘇兆輝，決心闖關，但主要對手「鈦易搵」突然改配新見習騎師黃智弘，負磅比贏馬時還輕，條件頗為着數，「富喜來」要反先增添了一定難度，猶幸本身晨課表現進步神速，先拔頭籌亦非不可能。除了「富喜來」叫胡之外，第8場「愛馬善」亦具備贏馬能力，可望為鄭俊偉帶來重要頭馬，值得關注。

第8場四班1400米，「愛馬善」1月初出道，3歲馬上力平平，頭4仗都未見好走勢，及至第5回合參賽，此駒易配賀銘年，以66倍冷門身份闖入季席，雖被頭馬「浪漫老撾」拋離兩個半馬位，但跟亞軍「健康之星」幾乎同到，後駒再出繼續入圍，由此推算「愛馬善」維持在47分水平，肯定有利可圖。

「愛馬善」納入升軌，馬房亦立即大力催谷，曾經4日內連跳兩課，4月27日更違規與「好如意」彈草閘，練者因此被罰款3,000元，而馬兒這課以高速完成，走勢甚佳，狀態更上一層樓。今次再爭田草1400米，由10檔改排7檔，早段可望跟前一點，交回剛戰追勁，等閒四班對手不易招架。馬主香港愛馬女士協會團體成員，最近頻頻亮相凱旋門，亦是當旺人物，值得信賴。

■明治朗