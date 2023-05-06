【波馬同樂】喜報強配拚個明白

周日三T尾關竟然編了只得10匹馬跑的二班1200米，反而出足14隻馬的四班1400米卻編在第8場。莫非編場的專業人士認為，這場多馬場合會相對單純？

基於上述推測，故今場揀馬會相對大路，鐵三角第一隻是姚本輝馬房的「喜報」。「喜報」今年1月底連續兩場由賈傑美客串均上名，跑獲1Q1P，上場配連達文成為4.3倍第3熱門，結果無段好睇以第7名過終點。今次回配上年12月曾上名的布文，幕後希望拚個明白之心，十分明顯。

揀得姚本輝和布文，又怎可忽略沈集成和潘頓？儘管「金鼓齊昇」今季跑過7次仍未出頭，但卻錄得4Q2P1第4，從未斷過獎金，如斯準繩，豈可不選？加上騎過4次的潘頓對這匹易位難贏的馬依然捉緊不放，信多潘一哥一次。

最後一隻是來自弱勢馬房的「愛馬善」，上場排10檔跑入冷P，後上一段似模似樣。今檔位內移，原班人馬由賀銘年執韁，繼續輕磅，一試無妨。

四重彩的話，我會用「喜報」和「金鼓齊昇」做複膽，配腳除「愛馬善」外，還有排2檔用鍾易禮有7磅減的「將俠」、易配冷殺手希威森的潘頓棄騎「喜勝威龍」，以及今場才跑季內第2次、出爭上季贏馬途程的「自來金」。祝大家好運！