【練馬師王】食足5期白果 仲敢博佢封王？

剛周三晚谷中「練馬師王」，告東尼甫開場即連珠炮發，先以「威力星」剷入冷腳，然後由「旺鋪永勝」及「爆谷」包辦第2口孖寶，火速取得28分，拋開其他對手，「走地」賠率低見1.28倍，到第8場練者再贏「又龍串鳳」完成帽子戲法，「練馬師王」彩池亦正式宣布派彩。繼上周日田戰後，告東尼再一次勝出「練馬師王」，今季除蔡約翰曾經3連霸之外，成為第2次順利冧莊的練馬師。告東尼最近連續3期報捷，手風大順，今期參戰馬陣容亦不弱，當然有機會爭取直落第3度封王。

另邊廂，一度看似可以挑戰冠軍練馬師寶座的姚本輝，近期搏殺手風欠順，一連5次賽事食白果，上期日賽「一舖到位」、「堅又威」及「隱形翅膀」先後屈居亞席，剛周三晚「精彩生活」又僅僅影輸。不過，姚本輝今期安排明星馬「步大威猛」登場，肯定再次發動大攻勢，估計同日5匹廐侶必會配合出擊，不難連場得分。尾場「步大威猛」至今5戰，累積3冠2亞全入Q佳績，上場初跑田草1400米，輕鬆擊敗「超級龍珠」，今次兩駒再碰頭，大有機會再佔先。

第6場「錶壇精英」早前熱身一仗，再出即有截然不同的演出，在田草1200米追入亞軍，僅以短馬頭位不敵「多多配合」，賽績出色，班德禮未能保住帥印，改用奪打吡功臣巴度，鬥志更鮮明，有力出頭。至於第10場「怡心聲」再攻最強路程田草1000米，發揮有保證，上次輸完，賽後立即試閘，與贏馬時部署相若，擺明車馬要作反擊。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 1.85倍

2.方嘉柏 7.0倍

3.大衛希斯 14倍

4.羅富全 13倍

5.姚本輝 11倍

6.韋 達 12倍

7.葉楚航 20倍

8.容天鵬 18倍

9.呂健威 25倍

10.賀 賢 25倍

11.蘇偉賢 30倍

12.沈集成 35倍

13.告東尼 35倍

14.苗禮德 40倍

15.伍鵬志 125倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/何良/黎昭昇/高伯新/丁冠豪/徐雨石/文家良) 85倍