【張基焦點】馬上旺五班有惡氣

呂健威成績平穩，今季頭馬數字已突破40場，無疑馬房表現似乎於谷草較為優勝，但今期沙田賽事不乏爭勝分子，其中「馬上旺」狀態有明顯進展，在五班力足言惡。另外，「前風」來港前曾於1400米跑得好，今次終於肯安排跑此程，未許輕視。「着着領先」上仗稍好立即入圍，馬房不會保留。「錶壇精英」質新馬進度一日千里，今次抽好檔可補中。

第2場五班1400米，「馬上旺」剛戰小休後兼首次落到五班，但賽前操練不正常，試閘亦無狀態，臨場賠率冷落下卻後上追至第5名，走勢予人已有驚喜，今次晨課觀感的確仍不算太起眼，但至少工夫積極，狀態應該比上仗為佳，抽8檔亦較上次的14檔理想，形勢不同，在五班能力略為秤先。

第8場四班1400米，「前風」幕後頗有耐性，來港前曾跑1400米，只是不敵其後能出戰分級賽的馬匹，但在港卻一直無跑此程。從近期走勢所見，再跑1200米已嫌短，今次增程隨時有頭有尾，況且起用一定盡拚的新公司騎師艾道拿，隨時帶來意外驚喜。

第5場四班1600米，「着着領先」最初來港時非常稚嫩，直到最近才開始成熟，兼進步極快，前仗用蘇兆輝跑1400米無火無力，剛戰增程跑一哩臨場無飛，卻輕鬆取得季軍，今次再試多課大閘才跑，工夫做足，抽4檔形勢好，力足反先「一絕」。

第6場四班1200米，「錶壇精英」初出一役仍不懂競賽是何物，上仗已經變身入圍，今場面對弱旅，配合2檔好位，埋門狀態更進一步，可望補中。