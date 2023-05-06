【進階選項】精算謀略質素超群

記得上周冠軍賽馬日幾個前列馬房屯重兵配合，蔡約翰全日出11匹，雖然無大賽落袋，但仍憑全熱門「永遠美麗」及一出即勝爆冷的「明心知遇」起孖。原先未報名時還以為早在4月18日贏泥閘，而初出跑得好的「精算謀略」會在當日安排四班1200米配合出擊，結果28日朝見此駒再試泥閘則肯定不會在冠軍賽馬日上陣，事後看原來潘頓同場有「美麗緣分」，雖則神仙肯成人之美，可惜「緣分」未到大熱倒灶。

事隔一周，「精算謀略」終見列席周日皇太后紀念盃日，馬房報14匹擺出全攻型，力保冠軍位置。澳洲復活節68萬澳元貴相Sebring子嗣，論型格四肢我認為牠更勝同屬3歲高班廐侶「嫡愛心」。「精算謀略」上場初出13檔都要博，9.9倍反映信心未算十足，但質高難掩，沿途居後，轉彎仍在轉位，擺正單跑百多米已撲入季軍，末段時間22.85秒無花無假。今仗賽前兩課閘一課跟前、一課留住，跑法順滑流暢，有過一次實戰經驗，相信早段不會太慢，憑着超群質素應可輕鬆補中。

金馳升班依然一枝獨秀

14匹報名豈止一匹出擊，蔡約翰另一新貴「金馳」升班跑第7場盃賽，上次贏馬姿態勁得誇張，雖然135磅，但你見潘頓手法都不用刻意找遮擋，最緊要讓牠走順，始終重磅馬若有甚麼擠塞，要修正再追風險便大增。換轉角度看潘頓對「金馳」能力亦信心十足，再次以君臨天下走勢連捷。今次升班而適逢今組又有「緊張大師」在陣，拉散馬群有正常步速，又等睇「金馳」表演。