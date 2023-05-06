【孖T孖住上】水晶酒杯勝在夠準

長風餐單：金馳鶴立雞群

今次賽事潘頓可謂手握重兵，其中第3口孖T兩關分別策騎「水晶酒杯」及「金馳」，本身實力強之餘，對手又普普通通，求三甲一席作為孖T馬膽適合不過。

第6場「水晶酒杯」雖然要負135頂磅，但此駒表現向來準繩，出賽5次1冠3亞，入Q率高達8成，而且轉爭田草1200米後兩戰非冠即亞，若硬要拗氣飛起此駒，根本就違反數據，問題只是用單膽還是雙膽慳本錢而已。同場冷腳可留意「奮鬥雄才」，同程表現最佳之外，跑法又夠機動，對手稍有差池，就有機會殺入三甲。

第7場「金馳」在10駒馬少場合頗有鶴立雞群之感，上仗跟守中間第6位，入直路稍稍催策已彈開馬群，加速力相當驚人，看姿態根本大把在手，潘頓歷來4騎此駒不勝有位，今次求三甲已是最低要求。

梓忠餐單：怡心聲直路強項

第10場是今戰最困難的一場，難度並不是因為沒有重心，反而是太多好馬在陣，情況有點兒似上星期日的尾場，除了「永遠美麗」及「自勝者強」之外，同場不乏機會分子，結果今季表現頗準的「綫路之星」闖入亞軍，連同蔡廐一對熱門馬所構成的單T，派彩居然高達1,303元，相當和味，因此這類高班賽場合揀膽方針還是以準繩為前提。

第10場一批直路賽專家對壘，姚廐「怡心聲」今季6戰同程取2冠2亞1季，上仗是唯一不入三甲，估計是首次與快馬「不可擋」交鋒，一時未能適應步速，跑來無所適從，有過一次經驗且休息足夠，應可跑回水準。

尾場同樣以姚廐馬作重心，「步大威猛」乃馬房今戰出擊重心，5戰3冠2亞未失過連贏，上仗初次增程1400米贏得更輕鬆，布文再騎排1檔，連捷呼聲高唱入雲。