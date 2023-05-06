【三重彩地帶】排檔轉好「巨星」威番次

第2場五班1400米，「鴻圖巨星」同程賽績雖是0比5，但其實季內兩場都在形勢欠佳下跑近，大前仗排14檔遲望空下輸乘多，上仗13檔冇遮擋下輸兩乘多，今次4檔預計走位唔使太蝕，可期提升表現。「鴻圖巨星」季內成績最好是兩度入位的谷草1200米，然而近期已棄谷爭田，始終後上跑法，在長直路會較有把握，複膽信這匹8歲馬。

「美麗新星」剛戰在巴度胯下僅負獲亞，今場換潘頓，巴度則續騎「鴻圖巨星」，是誰揀騎，旁人不知，拖埋冇蝕底。「競駿天下」近3場跑3、4名，水準趨穩，在五班已是利好因素。「馬上旺」曾經在四班田草1200米獲殿，水準唔差，惟進度未及預期，但上場初落五班有點追勢，暗牌馬要防。「創高峰」轉韋廐後表現循序漸進，上場同程放返輕勝兩乘見進步，惟五班馬經常場好場劣，退一格做配腳較穩妥。

健康快駒鬥心十足

第9場三級賽2400米，皇太后紀念盃，睇番近10屆賽事，30匹三甲馬中，僅3駒負130磅以上，G3跑讓磅，重磅馬相對下風，「將王」及「多巴先生」更是遠征返港復出，上周日的「韋小寶」及「好眼光」也是同樣情況，陣上一籌莫展，舟車勞頓的因素不能看輕，不過「將王」跑變化地特佳兼有布文，尚可兼顧一票。「健康快駒」馬仔細細鬥心十足，濕地亦宜，不用蝕分，大長途有潘頓壓陣，又可以跑高多少。「時時有餘」畢竟在香港瓶曾獲季、殿軍，爛船仍有三斤釘，今季只跑兩場，季尾階段體力充沛往往成為致勝關鍵。柏廐出3駒，最銳當然是「直線力山」，上場視「知足常樂」如無物頗有驚喜，箭嘴向上勿估頂。「勇猛神駒」前屆冠軍，上屆亞軍，近仗水準回復穩定，箭頭在此。今場可能是近年皇太后紀念盃最緊湊的一屆，馬膽難求，用上述5駒作複式互串。■海東