【J臣研究所】禪勝輝煌平衡力好

上周日「浪漫勇士」贏馬後，沈集成隨即喺訪問中表明考慮遠征日本，筆者十分佩服沈集成的膽量，事關過去香港馬遠征日本，贏短途及一哩就有，敢跑2000米以上，只有廿年前嘅「原居民」同2018年嘅「明月千里」得過亞軍，近年日本長途馬進步大，想鬥隨時連車尾燈都難見到。不過，「浪漫勇士」銳氣正盛，二來日本馬王「春秋分」極可能出戰凱旋門，所以「浪漫勇士」計劃遠征日本係搵啱機會，甚至可以當做12月香港國際賽前一次最好嘅熱身。筆者也希望見到「金鑽貴人」跑澳洲珠峰錦標，令香港馬迷有番自豪感，咁至吸引到後生仔睇馬！

周日又有新馬賽舉行，上次極睇好隻「鈦易搵」，因為馬匹走規比其他馬成熟，但今次賽果很可能變一變。「禪勝輝煌」來港後幾個大閘都後上有力，而且平衡力好，未有左搖右擺，只怕出閘較慢，但賽前大閘已見改善，有權後上掃晒。「鈦易搵」並非不好，但新牌仔初登場即畀隻熱門佢騎，未免太大壓力。「獎金大少」上場放得不差，埋門大閘見再進步，位置最穩。「富喜來」上仗一來有少少塞，二來似乎1000米嫌短，可能1200米先開齋。

第7場「金馳」極有可能3連捷，一連兩場贏嚟好似唔使用力咁，下年有力挑戰大賽。「東方飛影」跑1200米特佳。「超霸勝」上場如非塞一塞會更近。