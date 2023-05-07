【分秒在握】龐然巨物梗威猛

布文上周日食白果，幸好在兩場G1憑「速遞奇兵」及「美麗同享」入Q，總算有所交代。剛周三騎者起孖，看來手風已回順，今次尾場騎「步大威猛」，再次面對蹄下敗將，當然有力完成4捷。

「步大威猛」屬千三磅龐然大物，來港後以為需時適應，誰不知卻是一出即勝，而蹄下敗將係今季光芒四射、目前評94分的「新力高升」，這一場勝仗，已隱隱然告訴大家牠絕不平凡。

到了第2次上陣，「步大威猛」揀國際賽日出擊，當日配李慕華成為2.3倍大熱，結果孭132磅排9檔，早段走三疊望空，入彎前更走出四疊，根本就無甚策略可言，但入到直路輕輕催策下，馬匹已彈甩馬群愈贏愈遠，論走勢，可以話比初出更誇張。

上仗係「步大威猛」初次跑1400米，步速偏慢之下馬匹守在7、8位，入直路後斯斯然搵位，結果望空後即爆出一段22秒3衝刺，對住「超級龍珠」愈贏愈遠，擺明質素有距離。今次兩駒再遇，「步大威猛」由讓10磅變為讓9磅，計走勢對手應該難以反先，有過同程經驗再臨，冧莊應該冇難度。

■長風

第11場 4步大威猛 2縱橫天下

8超級龍珠 3彩虹千里