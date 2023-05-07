【戰況R1】黃智弘考牌戰 甩韁內閃乜都齊

今日賽事其中一個焦點，就係新10磅仔黃智弘初試啼聲，全日雖然只得1匹坐騎，但已經係師傅方嘉柏提供嘅1.6倍全熱門「鈦易搵」。呢位新見習生起步順利，亦順理成章從中疊慢慢壓向近外欄位置領放，但直路有啲雞手鴨腳，除咗分韁有幾次甩韁繩之外，想擸番好韁繩都要擸幾次，而馬匹亦愈騎愈內閃，最終以第4名過終點仲不得止，末段因為內閃而被第5名衝線嘅「獎金大少」鞍上人周俊樂抗議，好彩最後賽果不變。

今場頭馬為初出嘅「禪勝輝煌」，此駒本來想跑4月9日嘅新馬賽，但試閘不合格，延至今日始初出，結果喺希威森胯下爆出11倍冷門，而此駒與同主馬「禪勝寶駒」一樣，勝出新馬賽。今場跑第2名為田泰安「耀寶駒」，呢件綵衣一向係苗禮德忠心粉絲，似乎今次買到隻好嘢。班德禮「好勁力」跑第3，但對頭二馬都冇威脅了。

賽後，練馬師呂健威表示希威森騎「禪勝輝煌」試閘時幫手教馬，埋門泥閘試得好，似乎都幾肯追，暫時部署嚟緊1200米新馬賽。「禪勝輝煌」由馬主引入，而佢近年訓練唔少美國PPG，希望「禪勝輝煌」可以同「禪勝寶駒」一樣應付到泥地，因為睇嚟泥閘試得好，而近年佢嘅美國PPG都做咗一定工夫先運來港，而美國PPG嚟到香港都適應得唔錯。

第1場賽果：2-8-5-1

組合獨贏3揀1賽果：A2(最後賠率3.8)

二重彩賽果：2-8(最後賠率174)