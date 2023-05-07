【戰況R10】潘頓輸馬發老脾 蔡明紹贏馬笑容激罕！

第10場三班直路賽，上次初出即勝的黎廐馬「紅逸舍」，再用潘頓成為2.2倍大熱，不過呢隻灰馬今日跑變化地唔掂，最終只得第6咋，唔知潘頓係咪唔忿氣，賽後見到用鞭打「紅逸舍」，可能有手尾跟噃...呢場頭馬係之前兩連勝的賢廐馬「萬里飛至」，佢排13檔沿途留後，但蔡明紹唔急，一路撳住都自己湧上，結果拉士發力壓下亞軍「怡心聲」同季軍「合夥雄心」，3連勝而回，今次仲有10倍添！另外想提埋賀賢練馬師團體初出馬「賢者無敵」，布文發力時被夾三文治，收慢後再衝上來第4，若果冇意外，頭馬可能係佢，各位記得嘜實佢喇。

贏到28W嘅蘇偉賢，話「萬里飛至」今季大熟大勇，演出好準，同埋蔡明紹真係好夾隻馬，佢騎得好有信心，一路好放鬆同埋知道邊度發力，結果順利3連捷，佢話隻馬依家好放鬆同唔搶口，同埋開頭都擔心外檔，今日外面場地好，驚畀其他馬壓出嚟。至於蔡明紹，今日起個孖贏到35W，賽後見到佢笑得好開心，大家都知佢平日幾Cool架喇，今場可能佢好滿意發揮噃！

第10場賽果：8-2-11-5

組合獨贏3揀1賽果：A2(最後賠率2.9)

二重彩賽果：8-2(最後賠率83)