方嘉柏：直線力山擬戰遮打 12月國際賽是終極目標

三級賽皇太后紀念盃讓賽（2400米）今日在沙田馬場舉行，新晉長途佳駟「直線力山」末段力抗多匹對手的挑戰，首度在港勝出分級賽。縱使練馬師方嘉柏尚未肯定此駒潛藏如何豐厚，但他已初步計劃讓馬兒參戰更高水準的大賽。

「直線力山」在今日的賽事中遇上好幾匹之前已在高班長途賽中極富經驗、並已取得佳績的強手，即使在軟地上作賽，牠仍一如方嘉柏賽前預期般表現出色，結果以頸位之先力壓同屬四歲菁英的「知足常樂」奪冠。「自然力量」再落後「知足常樂」一個馬位跑獲季軍，「直線力山」的頭馬時間為2分30.72秒。

「直線力山」今次成功克服作賽經驗較少及成熟程度相對不足的不利因素，為其今日4勝頭馬的鞍上人何澤堯帶來其中一場精彩的勝仗，本身亦取得近4場賽事的第3場頭馬。方嘉柏賽後表示此駒下仗甚有機會進軍在5月28日舉行的一級賽渣打冠軍暨遮打盃（2400米）。

方嘉柏說：「牠是一匹佳駟，現時其評分未盡反映其真正實力，我們將看看牠賽後體力恢復如何。我們會為牠報爭冠軍暨遮打盃，我不認為該賽會有太多賽駒列陣，或許只有6或7匹參賽馬，我們稍後會再作決定。」

「牠為我們取得頭馬，我對牠來季的前景滿抱期待。馬兒在這段短時間內取得極優異成績，這實在是難能可貴。以往亦有不少賽駒顯示即使牠們的評分開始急劇上升，牠們最終仍可克服評分升幅，並且晉身頂級賽駒之列。」

「直線力山」在賽事早段一直居於馬群中間位置，跑至直路彎途程牠逐漸推進上前，入直路後何澤堯指示這匹「燈塔島」的兒子加速衝刺，馬兒不久即越過沿途領放的「美麗宇宙」及「知足常樂」並取得領先，奠定勝局。

方嘉柏說：「牠表現出色，沿途力拼擊敗對手而奠勝。今仗牠勝來不易，因為賽事早段欠缺步速，牠末段逐漸上前，最終僅勝取得頭馬。另外，今日場地狀況相當軟慢，馬兒由1800米增程至2400米角逐，在兩仗相距時間甚短的情況下，這是個相當大的挑戰。我們以牠的表現為榮，牠正朝著正確的方向邁進。」

現年4歲的「直線力山」在賽事中擊敗的對手包括曾勝出一級賽的「將王」及「勇戰神駒」，以及此前曾在皇太后紀念盃奪下頭馬的「勇猛神駒」及「多巴先生」。何澤堯表示「直線力山」最近進步神速，下季牠將有力問鼎各項頂級賽事。

他說：「『直線力山』是匹佳駟。雖然今賽是場硬仗，但牠在此只需負輕磅，這點對牠甚有幫助，牠確是一匹質素甚佳的賽駒。我們可為牠的目標放眼在下一季的浪琴香港國際賽事，這令人相當期待。」

本季成績優異的何澤堯是日再添4場頭馬進賬，除「直線力山」外，為他建功的亦包括「競駿天下」、「發財大師」及「能文能武」。