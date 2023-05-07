【賽後報告】黃智弘鈦易搵片出片入 被競賽小組問話

是日賽後報告撮要：

第1場：「禪勝輝煌」於亮相圈被發現右後腿動作短促，抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。小組考慮了第5名馬匹「獎金大少」的騎師周俊樂所提出的抗議，他以坐騎於接近75米處時受到干擾為理由，抗議「鈦易搵」的第4名資格。聽取了有關各方的證供及觀看過賽事影片後，小組發現接近75米處時，傾向走勢稚嫩及內閃的「鈦易搵」向內斜跑，阻礙「獎金大少」。由於小組未能充分確定假如此宗事件不曾發生的話，「獎金大少」便能在「鈦易搵」之前過終點，因此小組裁定抗議不成立，並宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

被查詢有關「鈦易搵」的騎法時，見習騎師黃智弘表示，坐騎於150米處在催策下走勢稚嫩及內閃。他說，因此坐騎難以被力策至終點，但他確認於接近終點時在最後兩步停止催策坐騎。儘管小組認為見習騎師黃智弘於末段的騎法並不影響該駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，他有責任確保全力催策坐騎至終點。獸醫於賽後立即檢查「鈦易搵」，並無發現任何明顯異常之處。賽後，蘇兆輝（「富喜來」）報告，坐騎在閘內煩躁不安，出閘緩慢，因而居後列競跑。他又說，坐騎沿途走勢欠順，直路上受催策時傾向外閃，表現最為令人失望。「富喜來」氣管內有很多痰。

第2場：巴度（「鴻圖巨星」）報告，由於賽事在天雨下進行，坐騎抗拒前駒踢起的泥頭。

第3場：「馬上發達」於入閘後以後足豎立及被卡住，一度將一對前腿擱在閘廂間隔上。「馬上發達」其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。「馬上發達」其後出閘笨拙及失地，包尾大敗而回。 「曉贏」於直路上在催策下內閃。「營造組裝」大部分途程上走外疊，沒有遮擋。「鑽飛龍」心律不正常。

第4場：田泰安（「波爾多」）報告，坐騎不適應在領先下受「連連行運」追迫，也未能應付是日受天雨影響的場地狀況。「波爾多」氣管內有很多血。見習騎師鍾易禮（「八駿笑昇」）報告，坐騎不適應受天雨影響的場地狀況。

第5場：賽後，潘頓（「一絕」）報告，坐騎是賽負135磅上陣，直路上受催策時未能加速。

第8場：小組就「愛馬善」在亮相圈亮相時佩戴了錯誤馬鞍號布的原因展開研訊。小組確定蘇兆輝（「小刺蛋」）及賀銘年（「愛馬善」）均於過磅後錯誤地向各自的團隊分發不正確的馬鞍號布，導致「愛馬善」於亮相圈亮相時佩戴了錯誤的馬鞍號布，而「小刺蛋」的相關團隊發現被給予錯誤的馬鞍號布，該駒因而延遲在亮相圈亮相。練馬師鄭俊偉因在「愛馬善」配鞍上犯有不小心過失而違反賽事規例第96條，被罰款1萬元。蘇兆輝及賀銘年均因違反董事局指示第28（6）條規定，各被罰款5千元。由於「愛馬善」須重新上鞍及「小刺蛋」延遲在亮相圈亮相，賽事須延遲5分鐘開跑。

賽後，潘頓（「金鼓齊昇」）報告，他獲發的指示是將坐騎置於中間位置，因為坐騎於1月21日在採取此騎法下表現良佳，跑獲亞軍。他續說，儘管坐騎陣上走勢令人滿意，但於直路上受催策之際毫無反應，而且他對坐騎發出的呼吸聲有一些疑慮。獸醫於賽後立即檢查「金鼓齊昇」，發現該駒患有「喘鳴症」。

第9場： 獸醫於賽後立即檢查「多巴先生」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。 獸醫於賽後立即檢查「勇戰神駒」，發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第10場：被查詢有關「紅逸舍」的表現時，潘頓表示，雖然坐騎於跑過200米處時受擠迫，但坐騎於該處正受催策，並且發現坐騎難以於末段以勁勢衝刺。他說，他認為是賽僅第2次上陣的坐騎仍頗為稚嫩，並且不適應中段沿途的偏快步速。獸醫於賽後立即檢查「紅逸舍」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。

趨近200米處時，「賢者無敵」（布文）推進至「卓諾人生」與「怡心聲」之間尚未出現的空位，因而觸碰「怡心聲」的後軀及令該駒轉向內跑，以致須勒避及被帶向內跑壓向「卓諾人生」，與該駒互相大力觸碰，當時「卓諾人生」在「紅逸舍」外側緊迫競跑。「紅逸舍」在受「不可擋」擠迫後被該駒略為帶向外跑。小組嚴厲譴責布文，並告誡他在推進至空位時須確保有足夠競賽空間。小組譴責見習騎師鍾易禮，並告誡他應較今次更早停止催策及修正坐騎。

第11場：被查詢有關「步大威猛」的騎法及表現時，布文表示，他獲指示嘗試於直路上在外疊尋找空位，因為馬主及練馬師覺得該處的場地狀況較佳。他說，坐騎於入直路時跟隨「綫路神驊」，其後移至該駒外側以遵從策騎指示，但在「志勝時機」內側競跑之際未能持續進一步向外移出。他又說，坐騎的步韻因而於接近300米處時在一段短途程上受窒礙，其後他得以將坐騎移回「彩虹千里」內側以望空。他說，坐騎沿途傾向內閃，尤其是直路上受催策時，並且未能完全適應受天雨影響的場地。

被查詢有關「超級龍珠」的表現時，潘頓表示，賽前他預期坐騎將可佔取更為靠前的位置，然而儘管坐騎於早段受催策，卻未能展速足夠前速做到這點。他又說，坐騎在大部分途程上內閃，他認為坐騎也不適應是日受天雨影響的場地。

一般事項：

第2場賽後，跑道場地掛牌由「好地」改為「好至黏地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第2場的場地為「好至黏地」。

第3場賽後，跑道場地掛牌由「好至黏地」改為「軟地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第3場的場地為「軟地」。

第3場賽後，騎師的代表向競賽董事小組表示，由於賽事在暴雨下進行，影響了他們的能見度。小組考慮了騎師們的意見，以及觀看過最新的天氣預測後，遂決定將是日餘下各場賽事的開賽時間順延一場。