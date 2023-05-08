東瀛大軍挑機失敗 卡素蘭奴首勝肯塔基打吡

Mage(前)贏出今屆美國三冠首關肯塔基打吡大賽。(圖片：Kentucky Derby@Twitter)

今屆肯塔基打吡大賽片段：

上周末世界各地G1烽煙四起，除了英國兩場堅尼經典了，美國邱吉爾園馬場，亦舉行了歷史悠久三冠馬王大賽首關，途程2000米泥地一級賽肯塔基打吡。

今屆賽前不乏重心馬匹因發燒、不良於行、甚至特別事故被勒令退出，隨着後備馬匹填補空缺，最終維持有18匹3歲精英，角逐今屆賽事。

已經成為美國名人堂多年嘅名將卡素蘭奴，夥拍Mage一直居後伺機而動，逐步推進於直路前彎位順勢移出外疊，全力望空衝刺，以1馬位之先奠定勝局，終於首次揚威呢場大賽，難怪佢賽後都非常激動，亞軍為全程主動，由Jareth Loveberry策騎之Two Phil's，季軍為柏列特策騎今場大熱門Angel Of Empire。

至於今屆列陣兩匹日本賽駒，由李慕華出戰之「取勝秘技」，起步失先機下，中段耗力至彎位追上前列，可惜直路無以為繼跑第6名，另一匹後備補出嘅日本代表Mandarin Hero以第12名過終點。