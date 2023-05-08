來季4場香港國際賽 總獎金增至1億1800萬！

馬會今日宣布，來季將於12月上演的浪琴香港國際賽事4項一級賽的總獎金將大幅增加至1億1千8百萬港元，並令香港將繼續舉辦全球獎金最豐厚的1200米、1600米及2000米草地一級賽。

一級賽浪琴香港盃(2000米)為香港獎金最高的賽事，總獎金將增加至3600萬港元，升幅約為5.9%；一級賽浪琴香港短途錦標(1200米)的總獎金將增加8.3%至2600萬港元，成為全球獎金最高的草地短途一級賽；一級賽浪琴香港一哩錦標(1600米)的總獎金將調高6.7%至3200萬港元；而一級賽浪琴香港瓶(2400米)的總獎金則會增加9.1%至2400萬港元。去年浪琴香港國際賽事的其中3項一級賽打入了2022年浪琴全球百大一級賽排名榜，彰顯浪琴香港國際賽事名副其實達到全球頂級水準。

今次香港賽馬總獎金獲大幅提升，除了包括浪琴香港國際賽事此項旗艦盛事的各項賽事外，來季本地12項一級賽的獎金也將有顯著增幅，各增加至少100萬港元，合共2000萬港元，而各項賽事合共的總獎金增幅將達10%。2023/2024年度馬季香港賽事的獎金及其他獎勵合共將增至高達17億3000萬港元，創歷年新高。

除了浪琴香港國際賽事提供極具吸引力的獎金外，女皇銀禧紀念盃(1400米一級賽)將繼續憑高達1300萬港元的獎金成為全球獎金最豐厚的1400米賽事。至於二級賽及三級賽的獎金也將分別調高至535萬港元及420萬港元，升幅分別為7%及7.7%。

馬會行政總裁應家柏表示：「浪琴香港國際賽事繼續廣獲譽為『世界草地錦標大賽』，來季總獎金達至1億1千8百萬港元，足證馬會矢志不懈吸引及獎勵全球頂尖人馬。」

「全球各地的競爭日趨激烈，我們必須令浪琴香港國際賽事及富衛保險冠軍賽馬日這兩個香港國際賽日，繼續成為世界各地馬主、練馬師及騎師的首選。」

「去年12月的浪琴香港國際賽事圓滿舉行，而最近的富衛保險冠軍賽馬日的盛況也有目共睹，這些享負盛名的國際賽事日讓我們有機會向全球展示香港賽馬的世界級質素。」