高多芬靠呢位福將贏英國一千堅尼

英國馬季兩場堅尼經典傳統喺新市場打疊跑，朱德望旗下「新王朝」率先由戴圖理捧走英國二千堅尼，昨日就輪到有20匹3歲雌馬競逐嘅英國一千堅尼，而勝出今屆賽事嘅幸運兒，就係出自高多芬旗下「望潮」(Mawj)。

今屆賽事，最終成為高多芬與阿加汗兩大陣營單打獨鬥局面，「望潮」(Mawj)與「蹄起勁」(Tahiyra)兩駒拋甩馬群纏鬥，最終前駒以半馬位先過終點，「鷹女兒」( Matilda Picotte)在兩駒七乘半之後跑第3。

藍營自2011年Blue Bunting之後，相隔12年再以「望潮」重溫舊夢，不過藍營今次捧盃，卻非來自艾柏賓與布宜學，兩人合作嘅Dreams Of Love只跑第12，而副帥杜俊誠所騎Fairy Cross更跑尾二，今次真命天子，落喺另一位嫡系練馬師蘇萊身上，而且配搭相當新鮮，係由甚少合作嘅莫艾誠披上藍色綵衣，勝出今屆賽事。

莫艾誠剛剛於英國二千堅尼策騎「喜逢王族」偷襲失手，不過翌日隨即以「望潮」勝出佢從騎以來嘅首場英國一千堅尼，成功補數，至於「望潮」已報名下周日法國一千堅尼，但蘇萊表示擔心賽期會太接近，或會改攻月底舉行嘅愛爾蘭一千堅尼。