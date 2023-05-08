【蹄聲妙影】晨課驚現魚狀UFO

講起UFO，相信好多人都感興趣，尤其做東星呢行，長期孭住部相機，當然心裡會奢望影到啲意想不到嘅東西。有位資深行家住咗華富村好多年，喺八十年代初，曾經有報導指呢條村有單離奇事件，就係有多名市民集體目擊一艘龐大UFO喺華昌樓上空一帶掠過，日光亦被掩蓋，當時單嘢吸引好多傳媒入嚟採訪，可見有幾震撼，至今亦解釋唔到呢個現象。

而東星亦有問過呢位資深行家，對單嘢有乜睇法，佢就話當時自己身處搏殺期，身兼突發、財經及馬經版記者，好多時編寫一腳踢，小解都唔得閒，所以冇時間深入了解，不過佢聽啲鄰居講，話隻UFO有沙田馬場咁上下大，東星即時大膽假設，假如隻UFO真係飛咗入嚟，就真係跑日馬變夜馬了。

有人話日頭唔好講人，事關隨時擰轉面就見到，原來講UFO都一樣，就4月28日晨操嗰朝，有課1200米泥地試閘，東星通常離遠撳番幾張成棚馬衝緊上嚟嘅鏡頭，方便日後編輯揀相，殊不知有道魚狀黑影攝入其中一張相，都咪話唔詭異，莫非天外來客對賽馬也感興趣？

初步提供:

第1場2「天外驚天」

第5場7「駿皇星」

■東星