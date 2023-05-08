【分分制勝】最後泥戰 馬雅「鴻」心勃勃

巴西騎師馬雅提早請辭，跑完下周三谷草夜賽便離港，據悉他將會重返新加坡發展。馬雅去季取得27場頭馬，總獎金累積接近3,000萬元，成績不俗，可惜今季頭馬數字急降，只獲7W，出賽次數亦僅得211場，較諸華將楊明綸還要少，支持量嚴重不足，選擇離開亦無可厚非。

馬雅在港至今跑泥地共69次，取得7冠9亞5季，上名率高達30%，成績比草地優勝。由於未來兩仗分別角逐田草及谷草，故今期是馬雅最後泥戰，耍家場地出擊，不妨多加留意。

第5場四班1200米，「有鴻利」初跑泥地，場地性能成疑，不過在港同父馬「文明之星」曾4捷同程，加上本身先後10試泥閘，取得2冠2亞3季，經常闖入前列，而且不論正常場地抑或濕慢泥，俱可交出好走勢，估計場地性能亦好。現評56分，保持競爭能力。

再根據最近一課泥閘，「有鴻利」早已交由馬雅出試，4檔起步迅速貼欄，沿路守住第2位，末段騎者僅作輕鬆送推，仍能維持速度，反應甚佳，經過兩個月時間回氣，狀態又重返勇點。事實上，「有鴻利」去季尾曾休戰近3個月，復出奪亞，而今季初亦於首戰入圍，反覆顯示本身抖夠出擊，別具威力。馬雅離行在即，戰意不用懷疑，WP值博。

■明治朗