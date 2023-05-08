【賽馬以外】10磅仔係咪應該捧到咁熱？

尋日沙田賽事跑咗一兩場已經橫風橫雨，天文台一度發出紅色暴雨警告，兼且行雷閃電，搞到賽事都要停咗半個鐘，幸好最後都係無驚無險平安度過。但對於新10磅仔黃智弘嚟講，即使佢跑頭場新馬賽嗰陣時，天氣都未算太差，只係得幾陣雨，但跑完返嚟佢嘅心情可能同畀盤冷水照頭淋一樣，事關師傅方嘉柏刻意交畀佢騎嘅大熱門「鈦易搵」，竟然跑到三甲都無，最終呢匹1.6倍嘅新勝馬只得第4名，獨贏同位置夾埋輸咗逾1000萬投注額。原本以為自己在港首戰即勝，依家變成一出輸咗隻大熱門，睇嚟方仔都要好好開解吓徒弟喇。

如果講賽前，相信唔少人都覺得「鈦易搵」可以再下一城，事關上次由何澤堯策騎輕勝，今次再用黃智弘有10磅減，結果反而受讓同場大部分嘅蹄下敗將3磅，計死數真係賺到暈，自然覺得再贏無難度，賠率先至得番1.6倍，但跑馬就係咁神奇，結果呢隻馬輸咗畀兩匹初出馬嘅「禪勝輝煌」、「耀寶駒」，拉士仲畀上仗落後4個幾馬位嘅「好勁力」過埋，呢個第4名話畀黃智弘知，香港同南澳，真係兩個世界。

不過，筆者反而奇怪嘅係，一個初次上陣嘅10磅仔，憑咩值得大家捧到咁熱呢？查實今季唔係第一次有10磅仔輸咗匹唔夠兩倍大熱門，對上一位瀨嘢嘅就係鍾易禮，佢喺舊年11月尾策騎一出即勝嘅「八駿巨昇」升班出擊，明明面對較強對手，點知臨場只得1.2倍，結果都係三甲不入跑第5名。再睇番鍾易禮仲係10磅仔時嘅數據，原來佢有15匹坐騎捧成3倍或以下嘅熱門，成績只係3冠3亞2季，上名率啱啱過五成，幾乎係跑兩隻就有一次不入三甲，成功率唔算高，究竟10磅仔係咪咁值得大力捧場呢？

有時啲嘢真係好矛盾，明明大家都知香港賽事競爭激烈，騎師要喺呢度站穩一啲都唔容易，以往都有唔少冠軍級騎師，來港發展後一無事處，只能黯然離開。既然有經驗同能力嘅好手未必可以咁快喺香港攞到好成績，作為一位10磅仔，應該都要多少少時間適應，若然因為減10磅太吸引，高估騎師能力，只要出現更多見習生輸嘅熱門。

■山無陵