【頭馬加分】唔計蝕分同騎師超磅 直線力山加得2分

昨日賽事雨中作賽，加分最多係「金馳」，今次又展現強勁爆發力，賽後加10分升到96分，季內破百應無難度。至於在五班大勝的「競駿天下」，加9分升到45分，但或有場地之助，希廐馬再出小心失準。跑開谷草而昨日贏沙田的「能文能武」加5分升到51分，「志勝時機」則加7分扳至77分，都要提防會可一不可再。至於3連勝的賢廐馬「萬里飛至」，加6分升到76分。

皇太后紀念盃方面，頭馬「直線力山」加8分扳至102分，表面上加分算多，但其實佢今場蝕4分上陣，再加埋何澤堯超2磅，實際佢只係加2分，再衡量番蝕9磅跑的亞軍「知足常樂」94+5，蝕22分加埋騎師超1磅的季軍「自然力量」，則是81+5，可能評磅員認為「直線力山」只係贏兩隻蝕分馬，未算證明太多，所以加分都保守啲。

昨日各場頭馬加分幅度及最新評分：

禪勝輝煌 +/-

競駿天下 45+9

精算謀略 58+5

包裝旋風 69+6

發財大師 57+6

揚揚大道 53+5

金馳 96+10

能文能武 51+5

直線力山 102+8

萬里飛至 76+6

志勝時機 77+7