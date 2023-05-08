羅富全夜泥又想重演勁中三寶？

今季跑了兩次夜泥，羅富全都有頭馬進帳，睇番上年10月26日，有「黃金甲」一放而返，到3月29日則有「爽快」、「年少有威」及「順勢而飛」食出三寶令人驚喜，事隔個半月今次周中又舉行全泥夜宴，全哥派出6駒應戰，莫非又有機會中三元？

本周三晚沙田馬場拉開戰幔，今季泥地賽以11W領導群雄的羅富全，4場賽事派馬上陣機會甚突出，先講第8場二班泥地1650米，羅廐3駒列陣，計銳氣連勝兩戰的蕭家軍「爽快」最值重視，此馬近兩次跑同程俱贏兩個馬位或以上，演出愈來愈勁，今次趁銳勢再戰勝途，跑法彈性可跟可守，贏面最大。同廐「幸運傳奇」經常以放鳶戰術得手，尚有季內曾勝的「大眾開心」排2檔易發揮，羅富全3路興兵各為其主，分分鐘在「練馬師王」拎足冠亞季合共22分。

其他場次方面，第6場「大眾勝利」則是實而不華馬，上仗泥地1200米留到幾乎包尾，仍能追回多個馬位勝出，以此表現計，回師三班未有阻力。第7場澳洲自購馬「獎星」在港雖然從未入三甲，但輸最近一役正是在泥地一哩，剛試泥閘後上第6名點到即止，乃一路奇兵。

尚有第2場質新分子「型到爆」，在港頭3仗跑草地熱身後，轉戰泥地短途得第4，走勢有睇頭，賽前刻意再試課泥閘，有心仄準才跑。睇番羅富全現時落後蔡約翰10W，急住追數肯定鬥志十足，「練馬師王」當然可捧！