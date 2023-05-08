沙田挑燈夜戰 邊幾隻有主場之利？

全晚全泥夜宴，除了考賽駒之泥地實力，也考驗對晚上光線之適應，因此曾在夜泥取勝的賽駒自然較有根據。今戰就有多駒於季內夜泥贏過，既然部署照辦煮碗，的確有條件再次交出好表現。其中鄭廐「緣份」、呂廐「禪勝寶駒」、容廐「火鑽」及蔡廐「明駿福星」之贏馬過程均令人難忘，一於就捧此4駒贏位過關！

第2場蔡廐「明駿福星」今季於泥戰1200米取得2W，明顯找對出路，前仗初跑夜泥配田泰安排1檔輕勝，上仗日賽再攻同程，排11檔仍然跑近，證明評分未盡。今回續配田泰安兼重返夜泥再攻四班勝途，轉排1檔起步，條件似足前仗贏馬時，有力取得第3W。

第3場「緣份」經過一段沉寂期又重拾好狀態，上仗跑夜泥1800米輕鬆追贏，鄭俊偉保養馬匹得宜，應記一功。此駒以往跑夜泥也曾取得兩次亞軍，結合上季也贏過泥地1650米，今回縮程跑一哩有望保持水準，恃勇態力足再贏。

第7場「火鑽」今季5歲大熟大勇，季初於泥地連贏3場極勇，其中一次頭馬正是於夜泥取得，證明跑日夜賽無拘。比較特別是今次安排增程初泥地一哩，上月初贏完從化泥閘後月底又試沙田泥閘，操練十分積極，此匹3捷馬有心增程再尋突破，值得吼實。

第8場「禪勝寶駒」歷來泥地一哩贏過4次，其中兩次跑夜泥，包括今季初於馬雅胯下一放到底。此位巴西騎師已決定離港，當然想再贏馬留下美好回憶。此駒泥地4W全部由馬雅建功，人馬合拍值得捧場。