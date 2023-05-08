騎4隻處女+2隻難贏馬 潘頓今期表演定孭鑊？

周三上演季內第3次全泥夜賽，潘頓今季跑泥地實屬信心保證，47戰共取13冠4亞4季，成績一枝獨秀。潘頓今次坐騎中有多駒屢拚未勝，包括再騎的「晶晶日上」及新接手的「豐盛多彩」與「泉龍駒」等，全部操足而來決心非輕，相信潘頓也會用心發揮為馬匹破悶局，同時為剛周日成績不及何澤堯輸掉「騎師王」重新努力！

上次夜泥於3月29日舉行，潘頓跑完頭場後因身體不適退下火線，但單計季初10月26日所舉行之泥地夜賽，騎者憑當晚連中三元，已於今季夜泥成績冠絕同儕。當中2W來自容天鵬馬房，其實此對騎練今季集中泥戰攜手出擊，容廐泥戰10W中有7W由潘頓執韁，今次再度合作的「晶晶日上」值得憧憬。

第6場「晶晶日上」已連續3仗跑獲亞軍，近兩仗轉戰泥地1200米，俱被「年少有威」氣走，前仗配蔡明紹只輸頸位表現最佳，潘頓上仗接手反而輸兩個多馬位，不過冠軍騎師豈會失威，趁今次強手已去，潘頓必把握機會助此駒出頭。

第3場高廐「豐盛多彩」拚來拚去都未能贏馬，前仗3月29日跑五班泥地原本由潘頓執韁，臨場換人下最終跑獲亞軍，上仗升班演出普通，今次返五班即重召潘頓，騎者助拳誠意十足。潘頓與華倉丁廐合作不多，成功率卻高，季內8合作共取2冠1亞1季，騎練對上於元旦日憑「神舟時代」合作贏馬，今相隔逾4個多月憑「泉龍駒」再度合體，此駒來港前曾於英國贏過膠沙地，操足轉場可望一擊即中。

潘頓也獲得澳洲鄉里撐場，賀賢提供新勝回升四班的「威武勇駒」與轉場的「馬爾代夫」。「馬爾代夫」大前仗跑泥地一哩拚得亞軍，反覆試準突然用潘頓，難出頭馬要防。蔡廐則有「紅運大師」礙於年紀漸長，望一哥騎功搭夠，也要提防。尚有頭場「天外驚天」也是13戰未勝，且看潘一哥點發揮了。