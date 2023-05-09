【馬場第一攝】搏殺意欲濃 Chris哥大開綠登

神童蔡明紹今季同蘇偉賢(Chris)馬房個八字真係夾，雙方合作已掃咗8W，另得10亞8季，剛戰隻神馬「萬里飛至」更加是季內第4W，贏到你唔信，明晚泥地賽騎練擺明車馬全力攻堅，賢廐出5駒有4件交畀神童蔡主轡，包括第3場「綠登」，第4場「赤火驍龍」，第6場「經典之星」及第8場「勝意龍」。

朝早7時15分，沙田馬場正進行草地大閘，機坪位置馬上馬落十分繁忙，不過見到Chris仍抓緊時間，稍有空閒即刻搵神童蔡傾密偈，兩人膞頭貼膊頭開會詳談，照推斷必然是為明晚出擊事宜籌謀，鏡頭矚目。

睇番上述4駒賽績，在泥地演出均有根有據，近況操得勇銳有第3場五班1650米「綠登」及第6場三班1200米「經典之星」兩件，「綠登」之前在四班出戰亦可入位，現時評分減到36分新低點，隨時見底反彈。「經典之星」在港服役5季，只有今季348場次跑過1次泥地，表現卻唔差，該仗二班1200米泥地排3檔，由黃皓楠執韁跑第5名，依家易配神童蔡後形勢大不同，期待會有更佳名次。

早餐料:

第3場:5「綠登」

第6場:2「經典之星」

第8場:10「勝意龍」

■阿藍