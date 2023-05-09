紫雲冰再戰泥地 方嘉柏最驚1樣嘢

方嘉柏馬房最近火力全開，剛周日田戰憑「直線力山」攻下皇太后紀念盃，賽後方嘉柏雖表示會為此駒報跑遮打盃，但在他角度而言，他認為「直線力山」今季已經完成任務，所以最終會否角逐遮打盃仍是未知之數。

今期為季內最後一次全泥夜宴，方嘉柏繼續大舉列陣，8場夜賽7場有正選馬，當中「雷霆戰駒」、「紫雲冰」都是新勝馬，如今乘勇再戰當然希望可再下一城。其中列陣第6場三班1200米「紫雲冰」，上仗在好至黏地下出戰谷草終於再次贏三班賽事，現已評80分，今仗再出戰三班泥地賽需負頂磅出戰。

今晨(9日)方嘉柏談及「紫雲冰」時，表示季內曾安排此駒征戰同程賽事，當時跑入第2，證明應付到泥地，而此駒非常忠心，每次出賽會盡其全力應付，而且不會令人失望。不過今仗評80分要負135磅上陣未必容易應付，但抽得1檔仍可靠檔位之助，相信屆時仍有力一爭。

方嘉柏又指，「紫雲冰」有質素，即使評80分但若然在二班負輕磅都可應付，而練者相信「紫雲冰」評分可以上升至約90分，不過他認為今季「紫雲冰」連戰表現準繩，已算完成任務。