首戰失威 黃智弘周三落足力開齋！

新10磅仔黃智弘剛周日初登場只跑新馬賽獲得梗頸四，周三晚轉戰泥地繼續打拚，而且首度有外線坐騎，近年出道之見習騎師首戰泥地表現亮眼，季初返港披甲之鍾易禮更憑「合衷共濟」於泥地取得在港首勝，且看黃智弘能否於周三晚全泥賽憑「八心八箭」打響頭炮？

新人黃智弘剛周日在港首戰，為師傅方嘉柏出戰頭場新馬賽，原以為新勝「鈦易搵」可以先聲奪人，豈料跑落不似預期，全日一戰只跑獲梗頸四。畢竟新人經驗淺，正如鍾易禮於開鑼日初次披甲，首日賽事騎6駒只得1亞1季，惟熱身後於第2次日賽已有馬贏，靠「合衷共濟」於泥地短途開齋。

如今輪到黃智弘，新見習騎師要試閘合格才能於跑馬地上陣，適逢周三晚移師沙田泥地夜賽，必然力爭在港首勝，即使周三晚坐騎不多只得3匹，仍不能低估其出頭機會。

今次外線坐騎中，為伍鵬志出戰第6場三班1200米之「八心八箭」，澳洲自購馬至今7戰雖未贏過，卻取3亞1季，而且在港首戰正是由周俊樂跑同程偷襲失手獲亞，今趟刻意用黃智弘減磅，大大加強爭勝條件。

倍增勝數減磅出擊

另一匹來自希斯馬房「倍增勝數」，上賽直路困守馬群之後受阻，鞍上人見大勢已去順勢跟返，今仗換人孭少10磅有利，如有分頭更值博。至於師傅方嘉柏提供給黃智弘的第2匹坐騎「金寶」，季內3戰跑短途落敗，如今轉戰泥地大幅增程跑1800米，本身出自美國種，於英國嶺飛馬場負重贏過膠沙地1601米，不為人注意下隨時轉場突破。