【練馬師王】師傅威完 輪到兩徒弟大鬥法

上期沙田「練馬師王」，蔡約翰開盤賠率熱至不足兩倍，結果不負眾望，全日累積56分脫穎而出，這是他今季11次封王以來，所得分數最高一次。蔡約翰目前在練馬師榜遙遙領先，相信大有機會第12次勇奪冠軍寶座。而今期全泥地夜賽，蔡約翰出馬7匹，當中不乏實力分子，看來攻勢仍會持續，不容忽視。

另一方面，蔡約翰兩位徒弟羅富全及容天鵬，季內在泥地賽事分別取得11W及10W，遠遠拋離其他對手，乃成績最好兩個倉口。今期羅、容兩廐同樣強陣而來，肯定會連場出擊，封王條件絕不遜於蔡約翰。比較上，容天鵬所派出的6駒，各具入圍本錢，全獲分數亦非不可能，值得秤先多少。

第6場「晶晶日上」一連3仗取得亞席，演出愈來愈穩定，上場初配潘頓出擊，可惜遇上大熟大勇的羅廐「年少有威」，結果屈居第2名，頭馬再出再贏，反映賽事水準甚高，「晶晶日上」今番再跑泥地短途，所遇的羅廐馬只是新勝升班的「大眾勝利」，雙方級數有別，潘頓再度親征，決心爭取在港首場勝利，可望穩袋12分。

至於第7場三班1650米，容天鵬雙龍出海，「火鑽」及「皮具之星」跑泥地都有一手，可望雙雙交出好成績。當中「火鑽」初扳中距離，在港同父馬「連利進寶」、「跑得威」及「相中有你」均贏過泥地1650或1800米，預計「火鑽」亦具備一定長力，隨時試出彩虹。

至於把守尾門的「盈嵐」，上場初跑谷草也見接近，證明本身狀態仍弗，今次回師強項泥地一哩，排4檔形勢大好，周俊樂停賽上訴前夕，鬥志必堅。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 4.0倍

2.容天鵬 4.0倍

3.方嘉柏 7.0倍

4.羅富全 9.0倍

5.伍鵬志 11倍

6.鄭俊偉 11倍

7.賀 賢 13倍

8.丁冠豪 17倍

9.文家良 22倍

10.呂健威 20倍

11.姚本輝 25倍

12.大衛希斯 40倍

13.蘇偉賢 50倍

14.告東尼 45倍

15.葉楚航 50倍

16.徐雨石 75倍

21.其他練馬師(苗禮德/黎昭昇/沈集成/何良/韋達/高伯新) 55倍