【波馬同樂】爽快磅輕檔佳值追捧

周三全泥夜宴，我揀了第8場二班1650米來推介，如無意外，應該會由幾匹輕磅內檔馬，控制大局。

睇好的馬當中，首推已連贏兩場的「爽快」！自3月初易配蘇兆輝後，連續3場錄得2W1Q，馬本身性能廣泛，但近兩仗跟前跑，入直路一彈便無對及，輕鬆取勝。今場就算初上二班，但憑輕磅之利、5檔之助，值得繼續追捧。

第二隻是「盈嵐」，今季3勝同程，今年1月底連續兩場同程入Q後，上場突然轉跑谷草1650得6名，不足為據。今重遇前仗入Q的鞍上人周俊樂，只要出閘順利，守到好位，且看入直路後能否追到「爽快」吧！

上季全力轉向泥地發展的「勝意龍」，今季初出直落贏3場田泥1200米之後，試過增程到1400米和1650米，雖然兩仗都未能上名，但今場抽到1檔起步，騎師蔡明紹剛戰起孖，手風大順，再次挑戰1650米，有跟進的必要。

投注四重彩的話，我會用「盈嵐」和「爽快」做複膽，配腳除「勝意龍」外，還有就算排12檔都要拖的同程專家「禪勝寶駒」、「爽快」廐侶兼泥地怪傑「大眾開心」，以及今季同程跑獲2Q1P，惟尚末出頭的「好好心得」。祝大家好運！