【張基焦點】玉樹臨風試準郁手

方嘉柏近期成績理想，即使今期賽事移師於沙田跑泥地，但柏廐陣容依然強勁，可望展現「黑夜之神」本色，「玉樹臨風」曾於泥地跑近，今次仄準配備後再跑泥地，不能忽視；「精彩動力」或者跑一哩途程更好衝，轉爭泥地面對不算太強的對手，可見真章；而「喜旺駒」曾於泥地1200米追近，增程肯定更合腳法。另外，「型到爆」開始成熟，剛戰泥地追得好，今次抽12檔也要重視。

第1場五班1200米，「玉樹臨風」於上手馬房毫無表現，直到加盟柏廐才開始進步，季初由波健士跑泥地此程，只不敵「天足貓」及「澳華威威」得季軍，當時更無戴眼罩，然後再用陳嘉熙跑此程卻因出閘慢，形勢不利下見負，剛戰重戴眼罩上陣，可惜草地性能一般，今次繼續起用田泰安回師泥地短途，只負115磅兼繼續用眼罩上陣，對手一般可開齋。

第7場三班1650米，「精彩動力」表面似乎要跑長途，但本身在澳洲曾經於1500、1600米也跑得好，從香港陣上所見，跑長途反而追得沒有想像中勁，反而縮程跑一哩更妙，無疑泥地無根據，但以往試泥閘走勢吸引，剛戰賽後驗出氣管多血，今回刻意減少游水，應該有幫助。

第2場四班1200米，「型到爆」之前仍有點急，但近期晨課及陣上走勢已見放鬆，上仗縮後小試牛刀也追得好，今次隔個多月再臨，賽前試閘省起狀態，今場多快馬，後上爭勝機會樂觀。

第8場二班1650米，「喜旺駒」之前目標為4歲馬系列賽，只是本身長力不足，力所不及，而季初於泥地1200米追至季軍，今次跑泥地一哩更合，賽前工夫亦積極，值得重視。