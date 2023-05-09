【進階選項】精彩動力泥地奇兵

剛周六轉播英國二千堅尼大賽，備受睇好的岳伯仁賽駒「多產巨匠」及「大熊仔」分列尾3及包尾，跑至中途兩駒曾碰撞，賽後「大熊仔」不良於行，競賽生涯亮起紅燈，慶幸「多產巨匠」初步檢查並無大礙，或許場地不合，練者表示將按原定計劃準備參加英國打吡，不過這匹「大震撼」子嗣挑戰三冠夢就無法實現。其實統計剛周六、日英愛兩地，岳伯仁合共派出19匹參賽馬，埋單只得兩場頭馬，且為低獎金新馬及從未勝出馬賽，其餘黑字體全部落空，不止英國二千堅尼，就連一千堅尼及主場李奧柏打吡預賽統統失手，看來並非偶一為之。

騎練有冇幾乎是每次賽事話題，放諸海外皆通用，賽績有得睇、手風卻無得估。剛周日輪到布文捧蛋，今次推介匹與前述人馬有關賽駒，希望負負得正。第7場「精彩動力」是「大震撼」子嗣且屬布文坐騎，澳洲作戰經驗豐富，抵港後兩試泥閘前跟後上均見吸引。父系本源自美國泥王「週日寧靜」，母系「愛萬利」亦是美國血脈，產下子嗣包括「精彩動力」半姊Omneeya英國湛士福城一戰膠沙地第4、全兄Abr Al Hudood在英國溫伐咸頓兩戰1700及1900米膠沙地上名及半妹Ameerati 在澳洲百肯南膠沙地兩戰1400及1600米上名，所以「精彩動力」轉泥地絕不擔心性能，上月尾泥閘在馬林中捉實都湧上，試好打王牌報名，快馬多場合13檔安心可以留住衝，半冷值博。

與「精彩動力」於4月28日同組試泥閘有好走勢還包括第2場「魅力一丁」，雖然抵港13戰未勝亦非甚麼好材料，但既然「能文能武」亦拚出頭來，相信「魅力一丁」亦屆勝時。當然實戰上2月泥地布文胯下一役亦見追得好，表面輸7個半馬位，但撇除「魅影獵飛」贏6乘以上，其實2至7名相差不遠。泥閘所見加眼罩快跟「緊張大師」，前快後爽，2檔起步咬住同場三兩匹快馬遮擋位好跑。