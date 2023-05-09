【孖T孖住上】皮具之星三甲穩

長風餐單：孭磅檔位更勝馬爾代夫

今次全泥夜賽，加上賽前又晴又雨，客觀條件確係充滿變數。亂局中要揀馬膽已經不易，要揀中孖T全數6匹入圍馬就更難，還是以刀仔鋸大樹方式最實際。

第4口孖T頭關有不少泥地好手，而且又有兩匹增程初跑一哩的「火鑽」及「魅影獵飛」，但論穩健程度，始終以輕磅的「皮具之星」最高。雖然上到三班，已經7歲的「皮具之星」不易爭勝，但本身泥地性能實在出色，除了在最近3仗接連入位外，其實季內長期保持在作戰水準，單看賽績10戰2冠2亞3季2殿，唯一不前4的一仗亦跑第6名，就足以證明馬匹有多忠心準繩。「皮具之星」最近兩仗跑第3，都係負於當時得令的「爽快」，前仗與「馬爾代夫」幾乎同到終點，上仗則與「烈風」相差兩個馬位，不過今次負磅拉闊兼排檔有別，信「皮具之星」依然保到三甲一席。

梓忠餐單：駿皇星狀態谷起

今季第3次泥地夜賽，一般來說內檔馬佔盡優勢，當然亦有「天足貓」及「年少有威」克服外檔的個別例子，但總括而言搵內檔馬做膽，總比外檔馬來得穩陣可靠。

第3口孖T揀「駿皇星」做膽，今季配蘇兆輝兩次都跑入前4名，上仗夜泥在騎者慢放下幾乎得手，若非遇上神勇的「明駿福星」，可能已取得久違了的勝仗。此駒上月尾試泥閘1200米放得有聲有色，狀態谷到啱啱好，今番續由蘇兆輝策騎兼排3檔起步，三甲甚穩。

尾關重心可放在「紫雲冰」身上，這匹4歲馬今季大熟大勇，上陣9次得3冠2亞3季，雖然所贏3W全在谷中1200米取得，但牠在唯一的泥地賽，亦於1200米跑獲亞軍，可見其泥地能力不俗。「紫雲冰」上月初再度報捷，小休1個月瞄準泥地1200米，與霍宏聲最合拍，加上1檔幫到手，馬膽非牠莫屬。