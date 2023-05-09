【三重彩地帶】神機「妙算」計準48分出擊

第4場四班1800米，「華卓晴」近況固然出色，但最高贏馬評分為58，現評60分，要再進步才可取得突破，宜腳忌膽。反觀，「妙算歡騰」上季兩捷分別評48及53分，經過一季減分，近兩場復見前速，上場快放獲殿已有起色，現評48分又進入射程，計落向上空間大過「華卓晴」，有分頭可博複膽。

「發財秘笈」礙於跑法被動，連場止於接近，然而1800好過1650米，希望可及時趕到。「威武勇駒」上場初落五班配潘頓，頭馬手到拿來，以往未盡成熟在四班曾兩次入位，此刻踏上正軌，升班當然可以站得住腳。「全才」連續10場跑2至5名，在葉廐馬而言已算相當準繩，雖然泥地性能非超卓但也可應付，換田泰安似有攻堅之意。

尾場雙膽4歲精英

第8場二班1650米，多駒均處評分新高或俟近，然而要再向上衝，質新進步乃首要條件，兩匹4歲精英「喜旺駒」及「爽快」上升空間相對較大，雙膽勝任。「喜旺駒」雖初跑同程，但泥地1200米曾經上名，長力亦在田草1800米證明過，估計一哩可以應付，出自4歲系列強組，跑番二班賽贏卡士。「爽快」新近同程連捷均談笑用兵，進身泥地王似是指日可待，三班重磅頭馬，升班孭輕14磅威力更強。

「柏林探戈」同程勝仗由田泰安操刀，跑泥地講究體力，今次人馬重逢，顯然是有心出擊的部署。「禪勝寶駒」及「盈嵐」季內跑泥地幾乎全入前列，如此準繩，配腳不能不拖。「好好心得」今季未勝，相對交代決心會較大，強配潘頓誠意十足。■海東