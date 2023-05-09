【J臣研究所】天外驚天落班盡砌

跑全泥夜戰，每年跑到季尾其實都只係鬥幾樣嘢，一係評分，二係體能，三係積極性，馬匹質素本身再好，季內賽續幾亮麗都好，體力都好可能用得多而走樣，不及操好盡地一鋪嘅馬，今次泥戰就秤先此類馬。

頭場「天外驚天」上季初到港己有走勢，但至今未贏過，馬匹鬥心都消磨八八九九，最後一招就係減分落五班。睇番隻馬操練，今季都似乎鮮有認真，今次一減夠分落五班就轉跑泥地，部署絕非偶然。因為今季初已跑過四班泥地兩次，走勢不俗，刻意用潘頓只要出閘順利，應可穩守靚位一攻而破。「友盈友福」勝在跑法主動，如因應濕泥大利放頭跑法，「天外驚天」想追都未必追到。「美滿星雲」有能力四班上名，但一直未摸透甚麼路程最

適合，返泥地再試。「澳華威威」狀態長勇惟跑法被動，作配較合。

另一匹重心都要吼潘頓坐騎，第5場「紅運大師」上季仍喺一班入Q，今季兩度喺三班上名，減分速度卻極快，今場已在四班見面，咁都唔買肯定走寶。「駿皇星」一來評分有利，二來屬此場少數有濕泥賽績支持的馬，今場贏有難度，但博一席好穩陣。「名門望族」自購馬早喺外地贏過泥地，轉場非無的放矢。「倍增勝數」本來預計配合希廐馬出擊，但本身非乖巧易騎，用新牌仔執韁，發揮令人擔心。「我為您」前仗泥地入Q已搵到出路，磅輕要拖。