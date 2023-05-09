【晨課起筷馬】計四班敗績五班都夠贏

第1場五班1200米，全泥夜賽，當然有賽績支持者可以優先考慮，不過淪落到第五班就唔慌叻得去邊。呢場12匹馬，未有贏過同程紀錄，只有5駒曾於同程上名，只代表可以適應泥地路程而並非超級嗰類，算係海軍鬥水兵場合。

文家良馬房在港11戰仍未出頭嘅「美滿星雲」，上仗跑谷草1200米，筆者亦有介紹過，最終不上不落之下只跑第5，表現平平無奇，上仗介紹佢嘅原因，都係因為賽前兩試泥閘嘅出色表現吧。其實呢匹馬以往7度試泥閘取得4冠2季，場地性能相當出色，大有機會係泥地特佳分子，今仗終於回師泥地1200米，當然要畀多次機會。

雖然「美滿星雲」喺呢個路程，大前仗已經跑過亦只跑第5，但嗰場四班賽，頭馬「魅影獵飛」狂勝6個幾身位，一般四班對手根本埋唔到身，「美滿星雲」出閘後早段要大力催策，接近700米時卻搶口兼要勒避，未回夠氣又要加速再衝，而當日泥地跑道不利後追，「美滿星雲」能夠靠近內欄衝回一席第5，其實已算本事。上賽後「美滿星雲」備戰工夫唔算特別，只係做咗3課快跳，不過狀態相當對辦，尤其上周六最後試跑，梁家俊過檔跳800米，全程長韁拖實，步頭硬朗夠墜手，勇況未減半分。

■陳志懷