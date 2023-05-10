【分秒在握】連珠炮發再勝利

手風大順兼剛戰食出大四喜的何澤堯，今次騎足8場，其中接手布文新勝升班的「大眾勝利」，更屬半冷佳選，上季試過一口氣連續6仗非冠即亞，擺明擅長連珠炮發的忠心馬，值得再追。

由於布文屬重磅騎師，最低負磅要去到125磅，早前就因為在分級賽未能造123磅，坐騎最終需換人而被罰。因此，「大眾勝利」新勝升班，基本上是必須換人，而這匹牌面馬最終落入何澤堯手，騎者亦可算幸運。翻查資料所見，羅富全與何澤堯最近兩次泥地合作均為「年少有威」兼全數勝出，今次「大眾勝利」攜手，或許與此有關，而騎者超磅亦肯策騎，肯定戰意十足。

其實「大眾勝利」雖然話升班作賽，但上季當銳時，亦能夠在三班兩度入Q，因此並不存在不夠班的考慮。此外，今次同場有「經典之星」這匹典型快馬，相信早段步速必然不慢，如此一來，對於後勁特強的「大眾勝利」而言，當然係用武有地。

再者，今次「大眾勝利」與半同主的「大眾開心」同晚分途出擊，兩駒都有不俗機會，且看能否齊齊取得好成績了。

■長風

第6場 9大眾勝利 5晶晶日上

1紫雲冰 4閃電