【場地點樣】沙田全泥夜宴掛牌「好地」

溫馨提示，今期夜賽移師沙田舉行泥地夜賽，8場賽事將於晚上7時15分舉行頭場，經今晨勘察後場地預測為「好地」，硬度計指數為8.21。

雖然昨場地預測為濕慢地，隨着天氣好轉，天文台預測日間部分時間有陽光，泥地恢復正常狀況，今晚為季內第3次泥地賽事，三項賽程：1200米( 4場)、1650米(3場)、1800米(1場)俱有編賽。

雖然全泥夜賽舉行次數較少，不過對上兩次亦有些數據端倪，合期舉行17場賽事，最有參考性為1200米賽程，當中10場賽事，頭馬檔位數據頗位極端，1檔共佔7W，絕對是黃金1檔，另外3W就出自10、11、12三個雙號檔位。

結合上季4次泥地夜賽成績，跑短排大外檔不落下風，單就去季雙號檔位贏1200米亦出現過5W，針對馬匹性能，必須跑法主動，盡量搶前或盡快切入守位，大家要在短途賽事扒冷，不妨從外檔馬匹埋手。

另值得一提是5檔成績，雖然今季分別於1650米、1800米出現過頭馬，但上季卻成為黃金檔位，共佔8W，今季5杯檔起步表現持續穩定，尤其上述2項途程，去季一哩更佔4W，而1800米亦有1W，各位不妨從中推敲。