法國二千堅尼 孫達志有馬出戰

呢個星期日越洋轉播雙料娛樂，其中夜晚轉播法國二千堅尼同一千堅尼，當地兩項堅尼同日舉行，戲碼肯定更加吸引，而香港馬迷近年對於法國騎練都有一定認識，而響今屆法國二千尼，仲會有曾響香港發展嘅練馬師孫達志，將會派出旗下新星Marhaba Ya Sanafi出戰。

雖然法國二千堅尼要到明日至排位，才確定最後參戰名單，但孫達志難得有匹當打馬匹出戰，當然唔會錯過機會，而呢匹係歐洲大馬主之一Jaber Abdullah嘅愛駒，已經報埋名法國打吡大賽，可見自視極高。

以Marhaba Ya Sanafi今季復出跑兩仗，首戰取勝於膠沙地一哩後，剛戰挑戰G3楓丹白露大賽(Prix de Fontainebleau)，不敵有份報名法國二千堅尼之American Flag，不過以本身4戰獲2冠1亞1殿實而不華嘅表現，當然有望響同齡一級大賽，展現本身潛力。

孫達志難得有實力馬可以出戰經典大賽，當然唔會錯過機會，其實練者自從失意香港之後，轉往法國開倉至今，養馬唔多成績當然麻麻，今季暫時就只得兩場頭馬，相信佢亦期望靠呢匹鎮倉寶，響今場法國一級賽，可以省靚招牌。