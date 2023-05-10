馬會技術支援第19屆杭州亞運會馬術項目

香港賽馬會宣布，今天與2022年第19屆亞運會組委會（亞組委）簽署合作備忘錄，為杭州亞運會馬術項目提供技術支援。

杭州市委常委、杭州市政府常務副市長陳瑾於簽約儀式致辭時表示，杭州亞運會馬術項目在國際及國內廣受關注，感謝香港賽馬會給予馬術籌辦工作的大力支持。合作備忘錄的簽署，標誌着雙方合作邁入更緊密、更全面、更系統的新階段，衷心希望香港賽馬會充分發揮獨特優勢，運用先進經驗，在生物安全、場館運行、人員培訓、國際聯絡等領域給予更多技術支援，助力杭州呈現一屆安全、精彩的亞運馬術比賽。

馬會行政總裁應家柏表示，很榮幸獲得杭州亞組委和杭州市政府聯合邀請，「馬會是規模最大的世界級賽馬機構之一，憑藉全球公認的專業知識和經驗，以及香港一國兩制的優勢，長久以來為內地的馬匹運動及相關產業的發展作出貢獻，以助力國家實現中央政府頒布的《全國馬產業發展規劃》中的願景，同時為國家創造經濟和社會價值。」

合作備忘錄內容包括馬會提供6項對業務領域的支持，分別為生物安全、馬匹運輸、馬房管理、獸醫和釘甲服務、場地運作，以及與國際持份者聯絡。

馬會同時在人員、設備方面提供支援，以及為馬術項目管理指揮中心工作人員、杭州亞運會香港志願者和其他持份者等提供培訓，以推動馬術項目的成功籌劃、運作和管理。