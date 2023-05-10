【賽後報告】快快發倒下 驗出流鼻血心律不正

是晚賽後報告

第2場：抵達起步點後，何澤堯表示對「魅力一丁」的動作有疑慮。獸醫檢查「魅力一丁」後，認為該駒右前腿及左後腿均不良於行，因而不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「魅力一丁」退出此賽。接近500米處時，「快快發」有不妥並跌倒，導致騎師周俊樂被拋下。賽後，獸醫報告，「快快發」心律不正常及流鼻血。周俊樂其後接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他適宜履行餘下賽事的策騎聘約。

賽後，蘇兆輝（「牛皇頭」）報告，坐騎沿途走勢欠佳，轉直路彎時在「勇冠群英」內側受擠迫，其後於直路上在催策下墮退。獸醫於賽後立即檢查「牛皇頭」，並無發現任何明顯異常之處。小組認為「牛皇頭」的表現難以接受。「牛皇頭」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第3場：被查詢有關「幸運勝駒」顯著進步的表現時，練馬師丁冠豪表示，該駒上仗自外檔出閘後於大部分途程走外疊，並且同樣須於早段受催策以保持居前列位置。他續說，「幸運勝駒」其後被運往從化作短暫休賽，而該駒自返回香港馬房後的表現令他感到滿意，包括於5月2日進行的試閘。他進一步表示，「幸運勝駒」是晚受惠於排最內檔出閘，得以採取與上次2022年9月25日勝出時相若的領放跑法。 賽後，班德禮（「日日夠」）報告，坐騎於競賽期間發出呼吸聲。獸醫於賽後立即檢查「日日夠」，發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第5場：見習騎師黃智弘（「倍增勝數」）因穿著錯誤的綵衣過磅而被譴責。「雲行駿起」，發現該駒流鼻血。

第7場：「魅影獵飛」於開閘時以後足豎立，因而失地。賽後，艾道拿（「飛馬英雄」）告知小組，居馬群後列競跑的坐騎抗拒前駒踢起的泥頭，早段及中段沿途走勢欠佳。

第8場：「幸運傳奇」，發現該駒右後腿不良於行。「大眾開心」氣管內有很多痰。