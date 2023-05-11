車士達銀瓶大勝 戴圖理葉森打吡有武器

今屆車士達銀瓶片段：

尋晚係車士達一連3日嘅5月賽馬節嘅揭幕戰，其中兩場大長途重頭戲，G3車士達銀瓶同表列賽車士達橡樹錦標，一直都被視為進軍葉森打吡同橡樹賽嘅傳統熱身，結果兩場賽事都出現大勝鏡頭。

先講番由只限制3歲雄馬角逐嘅車士達銀瓶，又係戴圖理披上朱德望綵衣嘅天下，繼上周末「新王朝」(Chaldean)贏完英國二千堅尼，另一匹范高爾子嗣Arrest，以6個半馬位輕取由莫雅策騎古摩亞旗下賽駒Adelaide River，呢場亦係戴圖理尋晚唯一坐騎，兼退休前最後一次捧走呢個盃，同時大有機會成為佢榮休前另一場經典希望。

Arrest練馬師高士登父子表示，經過今仗證明長力，葉森打吡當然會是下一個考慮目標，由於英國近月雨水較多，若然屆時在變化場地角逐，此駒出戰打吡成數更高。目前Arrest於葉森打吡外圍賠率，已經降溫至6倍成為次熱，大熱為剛在二千堅尼因不擅變化地大敗之「多產巨匠」(Auguste Rodin)。

另一場車士達錦標由3歲雌馬競逐，古摩亞陣營旗下Savethelastdance贏馬姿態更誇張，全程留後至入彎發力，只見莫雅手足催策愈贏愈遠，呢匹已故種王「天文學家」嘅末代子嗣，直路上成為表演賽，最終拋離群駒，大勝22個馬位，已成為今屆橡樹賽嘅必然大熱。