兩大猛將助告仔爭港澳盃 均有好檔相助

告東尼榮升外公後的兩個賽馬日都有收穫，合共取得5場頭馬，但昨日(10日)和剛周日(7日)均未能再添進帳，為了收窄和前列對手的差距，練者也不敢怠慢，周六(13日)派出9駒參戰，早上又見搏殺手影。

早上7時40分，告東尼馬房部分賽駒先在沙田馬場機坪踱步熱身，包括「烽煙載喜」、「美麗宇宙」、「正氣青驅」、「加州威勝」、「中華盛景」、「綫路之星」、「桃花雲」等駒，練者則在欄邊督操。

其中「加州威勝」、「中華盛景」、「綫路之星」及「桃花雲」4駒正正是今期參戰馬，一對出戰港澳盃的賽駒「中華盛景」及「綫路之星」分別由助手及見習騎師鍾易禮考驗，「中華盛景」當日由蔡明紹執韁，而「綫路之星」則由巴西猛將蘇兆輝操刀，兩駒更分別有1及3檔之助。

值得一提的是，告東尼過去曾3奪港澳盃，對上一次是2018年，練者當年憑「加州議長」勝出，且看今年可否重溫美夢吧。

「桃花雲」方面，呢匹4歲自購馬剛戰在田泰安胯下，以後來居上的姿態，打開在港的勝利之門，今回則改由澳洲騎師布文操刀，出戰尾場三班田草1600米，力求連捷。