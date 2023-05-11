【蹄聲妙影】邊位馬房手足跌咗錢？

讀書時老師教大家路不拾遺，見到一蚊雞都唔好貪心走去執，事實上唔係個個都做到。記得幾年前有人喺深水埗某棟大厦天台，扔咗好多張紙幣落街，尤如仙女散花，在場市民嘩聲四起，手口並用，當時東星仲喺報館執緊馬相，睇到多個網絡群組轉載現場嘅相關影片，忽發奇想假如單嘢喺馬場發生就大鑊，保安同傳媒一定好唔得閒。

講開又講，記得以前手機投注未普及，每逢有啲熱門馬閘前退出，就會見到好多馬迷喺公眾席執飛，有啲投注站仲誇張，東星聽老竇講，班執飛黨仲會反轉個垃圾桶，真係辛苦晒班清潔姐姐。不過，人亦有善良一面，早幾日東星影完晨操，大概8點左右，一如以往用水喉沖一沖對水鞋，行返去記者室整理行裝，點知突然聽到門口有位踩緊單車返宿舍嘅馬伕大叫有錢執，於是探頭一望，果然係堅。

原來馬伕哥哥喺凱旋門附近單車路轉彎位執到一張50蚊，同兩張20蚊紙幣，相信係某位手足踩單車玩甩尾時，唔覺意飛咗出嚟。馬伕哥哥因為趕時間，就托東星交畀保安，完美演繹路不拾遺，但東星同樣趕住去搭JC1關係，咁啱撞到受薪董事經過過磅室，索性交畀佢處理，總算功德圓滿，但呢9草嘢冇色認，睇嚟都係塵封失物認領區！

初步提供:

第8場3「魅力寶駒」

第10場13「色種笑」

■東星