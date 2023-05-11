【賽馬以外】見到呢個數字 就知點解布文留低

臨近季尾，自然有好多消息關於下季啲騎師去留情況，率先話會轉往幕後發展嘅就係黃俊，以呢位本地薑近年嘅成績同埋出賽次數，早啲轉型做騎馬人，的確係唯一出路，馬圈始終係英雄地，既然冇支持，都要為自己打算。既然黃俊率先話明唔玩，相信大家都會諗同佢一樣今季只得1W兼同姓嘅黃皓楠，同埋今季未開齋嘅華將大師兄黎海榮又會點打算，呢一刻筆者未必畀到確實答案，但如果下季突然冇咗幾位華將，筆者只會話唔意外，始終呢幾位本地薑唔係一季沉寂，而係連續幾季都係咁，就以黎海榮為例，暫時出賽次數係37次，真係神仙難救。

至於曾講過騎多一兩年掛靴，兼且一度打算離開香港嘅潘頓，早前公布下季都會繼續以香港為策騎基地，但可能會多啲返回澳洲策騎，而喺去年11月尾先來港發展嘅布文，經過半季適應，覺得喺香港攞到唔錯支持，同埋家人都適應得幾好，因此決定申請下季公司騎師牌照。其實香港馬圈冇咗莫雷拉，即使係潘頓獨大，但唔代表其他高手冇生存空間，OK哥今季演出證明身價，唔使跑足全季，已經攞到49W排第3位，僅次於潘頓、何澤堯，但筆者認為更重要係獎金數目，布文暫時累積獎金達8849萬，以騎者大約佔8.5%計算，即係布文嚟咗香港半年多啲，已經搵到750萬，收入咁吸引，又點會唔留低啦。

查實筆者冇諗過布文累積咁多獎金，事關巴度雖然頭馬數目少一截，但話晒憑「遨遊氣泡」贏打吡，兼且最近亦策騎「福逸」喺一級賽入圍，但佢暫時累積獎金就係7188萬，而蘇兆輝頭馬數目比布文少4W，累積獎金卻足足少咗1200萬。再睇吓布文目前頭馬分布，佢今季只憑「多巴先生」贏咗場G3百週年紀念銀瓶，二班賽頭馬就有4場，估唔到可以有咁高獎金。

作為比潘頓仲要重磅嘅騎師，布文基本上只會為125磅或以上嘅坐騎效力，間中可以做到124磅，而佢能夠攞到咁多獎金，主因係佢經常可以喺一級賽入圍，以佢目前仍未手執任何一線坐騎，都有咁嘅成績，依家佢決定留低發展，相信更多馬主同埋練馬師樂意讓名下佳駟交畀OK哥操刀，加埋下季馬會又加獎金，相信佢嘅收入更可觀。

騎師係極高風險行業，單睇最近澳洲馬圈情況，已經證明一切，因此筆者絕對認同騎師收入高係合情合理，同埋喺香港馬圈依家咁高獎金嘅賽事環境，既然專心贏馬就攞到咁好回報，又點使再諗咁多其他嘢啦。

■山無陵