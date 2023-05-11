維多利亞一哩賽兩駒成焦點

今屆維多利亞一哩賽（1600米一級賽）將於本週日（5月14日）舉行，各參賽馬匹剛於週三（5月10日）在日本中央競馬會轄下的訓練中心進行操練，當中以「純淨之輝」及「星映天下」最受注目，令人更翹首以待兩駒之間的重量級對決。

現年5歲的「純淨之輝」父系出自「大洋船」，由北方牧場培育。這匹純白色雌馬於2020年7月疫情期間初出即勝，其後升班角逐兩項三級賽也順利凱旋而歸，出道第4仗角逐阪神兩歲牝馬錦標（1600米一級賽）時再下一城。牠在2021年首仗延續強勢，攻下日本雌馬3冠大賽首關賽事櫻花賞（1600米一級賽），更打破場地時間紀錄。

「純淨之輝」其後曾角逐不同途程，又嘗試轉戰泥地賽，可惜均遇上挫折。雖然其間牠曾勝出一項2000米二級賽，但直至回師草地一哩途程才成功再次揚威一級賽，以兩個馬位之先勝出去年的維多利亞一哩賽（1600米一級賽）。

不過，牠隨後3仗的表現似乎未如理想，分別只取得第5名、亞軍及季軍，其中上仗重回首本途程，於去年11月角逐一哩冠軍賽（1600米一級賽），結果不敵一對雄馬「秀逸小島」及「野田小子」而跑獲季軍，負於「秀逸小島」一又四分三馬位。

因此，當傳媒於週四（5月11日）報導「『純淨之輝』復勇」的消息時，許多人均期望牠能再次在維多利亞一哩賽掄元，成為此賽創辦18年以來第3匹成功蟬聯冠軍的賽駒。

然而，「純淨之輝」今年將要面對馬壇新貴「星映天下」及其他佳駟的挑戰。父系出自「大鳴大放」的「星映天下」現年4歲，由社台牧場培育，至今上陣9次全數跑入三甲。此駒曾在1600米至2400米途程上角逐，並已在1600米、1800米及2400米的賽事各取得一捷。

「星映天下」雖可居前競跑，但近3仗在李慕華胯下均於早段留後（其中兩仗因慢閘所致），直路上以勁勢追前至三甲位置，當中衝刺表現最出色的一仗為2022年雌馬3冠大賽次關日本橡樹大賽（2400米一級賽）。該仗牠自最外檔出閘，入直路時仍走外疊，其後進一步移出以追趕並超越「艷玫華彩」掄元。「艷玫華彩」其後在雌馬3冠大賽尾關秋華賞（2000米一級賽）反勝「星映天下」，牠同屬今仗爭勝分子。

「星映天下」最近兩仗均因出閘緩慢而未能增添頭馬進賬，今仗的出閘表現將成關鍵。

李慕華表示：「牠上仗休後復出，經過上仗的砥礪後，表現已有所進步。牠目前狀態大勇。」

「今仗途程僅1600米，馬兒須展現前速。牠上仗因未能順利取位而落敗，希望牠今仗能如我所願佔取好位。起步的表現是成敗關鍵。」

相較之下，「純淨之輝」迄今14戰僅有一仗慢閘。練馬師須貝尚介週三表示滿意此駒的操練表現。

須貝尚介說：「牠的體型並無明顯變化，但心智變得成熟了。」

「純淨之輝」出道至今每仗均由吉田隼人策騎，但今仗會由新拍檔連達文主轡。連達文於兩週前曾策騎「純淨之輝」進行操練。須貝尚介說：「連達文已看過馬兒以往各仗的表現，我會放手讓他按自己的想法替馬兒執韁。」

「今仗有多匹頂級佳駟在陣，希望馬兒能夠交出最佳表現。我當然希望牠能夠取得好成績，但最重要是牠在陣上一切順利，平安完成賽事。」