港澳盃主隊壓倒性優勢 呢隻穩執盃耳！

由於疫情關係，港澳盃自2019年起停辦了3屆，今年終於重新舉行，本周末有11匹本地馬力拒澳門3雄，由澳門馬王「耀昌之星」（澳門評分115分）掛頭牌孭135磅上陣。相對之下，香港實力馬負磅較昔日港澳盃時有莫大優勢，而且更直落9年由主隊勝出，今屆出道7戰取下5勝佳績的「永遠美麗」，是次只負130磅，絕對是擂台躉。

「美麗」系馬主之一的郭浩泉，曾養過馬王「美麗傳承」屢勝一級賽，到近期郭生娶到公益金主席江鈺琪做太太，亦再養得此匹質高的「永遠美麗」，人生同馬圈均見美滿。回說「永遠美麗」自從失落打吡大賽後，上次重回二班田草1400米，末段爆出驚人後勁，一支箭衝上補中，鞍上人潘頓發揮值得一讚。騎者昔日同「美麗傳承」合作無間，如今同綵衣的「永遠美麗」周末再爭港澳盃，有望攜同太太Nicole再與郭浩泉夫婦繼「美麗傳承」之後再站頒獎台。

潘頓除了「永遠美麗」穩執盃耳外，尚接手兩連勝的羅廐「開心高球」再戰贏馬田草1200米路程，至於蔡廐初出馬「善財童子」則是試好閘做好晒功夫，而高廐「越駿歡欣」亦是質高兼當打的4歲馬，潘頓咁多好馬揸手，睇嚟「騎師王」好大機會又係佢！