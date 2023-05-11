出10駒大堆頭 賀賢要狂賺奶粉錢！

相比上季32W，再為人父嘅賀賢，今季已贏至30場，成績可謂甚進取，除了潘頓屬恆常出擊主將，自從布文來港後變成「第二最愛」，兩位澳將與賀賢合作同樣摘下10W。今次賀賢派10駒強陣，與布文合作4駒必有所圖，「練馬師王」值博。想吼有分頭獨贏，可留意田泰安策騎的「紅褲之王」及「順勢贏」。

賀賢剛泥地夜賽派「威武勇駒」取得連捷，成績甚佳，鞍上人潘頓發揮應記一功，不過二人今次未有合作，但睇睇賀賢派10駒且「威力奔騰」、「悠悠我心」、「北極光」及「北海盜」俱安排另一澳籍猛將布文執韁，肯定心存大欲。

較特別是第8場布文因磅位問題而放手連勝馬「開心高球」，改騎賀廐「威力奔騰」，此駒4月由潘頓兩試大閘兼其中一課勝出，隨後卻由布文接手彈閘仄準。至於「開心高球」敗改由潘頓接手，既然兩駒齊排靚檔起步，正常發揮可一條Q串返。

捧獨贏可吼第4場「悠悠我心」，此駒上仗初出配霍宏聲跑直路賽得第6名，熱身後改配布文執韁，3歲馬體力充沛，已準備就緒。

第1場賀廐雙龍出海派「幸運飛彈」及「紅褲之王」列陣，「紅褲之王」以往在希廐只贏過1次，今季轉黎廐4戰全負減分，上仗轉賀廐初出配霍宏聲跑五班谷草一哩，後追獲季軍有進步，今次即轉場初跑田草1800米，用田泰安奇兵一路。

第9場「順勢贏」近4戰不斷轉路程卻愈跑愈好，尤其上仗於田草1400米追得亞軍，走勢甚勇。「順勢贏」埋門由田泰安操過，人馬於5月8日與「威力奔騰」布文拍住彈草閘，始終「順勢贏」轉投賀廐後仍未贏馬，磨利再來志切求勝。